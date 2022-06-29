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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Макгиди: Всегда думал о возвращении в Шотландию

29 Июня 2022 • 06:56 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Эйден Макгиди высказался по поводу своего перехода в шотландский клуб «Хайберниан».

Макгиди сказал журналистам, что он поддерживал связь с тренером Ли Джонсоном, который недавно возглавил шотландскую команду. Ирландец отметил, что всегда думал о возвращении в Шотландию, где он до этого выступал за «Селтик».

«Сейчас был самый подходящий вариант для возвращения, ведь вряд ли будут варианты лучше», - добавил полузащитник.

Напомним, что в прошлом сезоне Эйден Макгиди выступал за «Сандерленд». В третьем английском дивизионе ирландец провёл 14 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Хайберниан Эйден Макгиди
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