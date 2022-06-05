Судья-гей - о каминг-ауте: «Я был в шоке от реакции»

Шотландский футбольный рефери Ллойд Уилсон, совершивший каминг-аут, рассказал о реакции общественности на свой поступок.

«После этого я нормально себя чувствую, передвигаюсь по улицам как и раньше. Думаю, каминг-ауты должны нормально восприниматься в современном мире. Надеюсь, футбольная общественность готова к этому.

Если честно, я был в шоке от реакции на мой каминг-аут. Не было ни капли негатива, хоть я и опасался этого», - передает слова судьи Sky Sports.

Добавим, что весной о нетрадиционной ориентации признался игрок «Блэкпула» Джек Дэниэлс.