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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Российский вратарь отыграл на ноль 2 матча из 3 в чемпионате Шотландии

13 Мая 2022 • 08:35 Комментировать

Российский голкипер клуба «Ливингстон» Иван Коновалов сумел оставить свои ворота в неприкосновенности во втором матче из трёх.

Коновалов сохранил свои владения на замке в поединке шотландского чемпионата с «Сент-Миррен». В итоге «Ливингстон» одержал минимальную победу со счётом 1:0, а российский голкипер провёл уже свой второй матч на ноль в этом сезоне. Стоит отметить, что «Ливингстон» занимает первую строчку в группе выживания.

Напомним, что Иван Коновалов перебрался в шотландскую команду из казанского «Рубина» этой зимой. Соглашение вратаря с «Ливингстоном» рассчитано до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Иван Коновалов Ливингстон
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