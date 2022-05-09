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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Тренер «Ливингстона» оценил перспективы Коновалова стать достойным вратарём в чемпионате Шотландии

09 Мая 2022 • 20:39 Комментировать

Главный тренер «Ливингстона» Дэвид Мартиндейл поделился мыслями о российском вратаре команды Иване Коновалове.

В интервью BT Sport Мартиндейл заявил, что, как только Коновалов пришёл в клуб, он решил, что будет давать россиянину больше игрового времени. Тренер считает, что Иван способен стать достойным голкипером в чемпионате Шотландии. Мартиндейл отметил, что доверяет российскому вратарю и предоставит ему ещё больше игрового времени в следующем сезоне.

27-летний Коновалов перешёл в шотландский «Ливингстон» свободным агентом зимой 2022 года. За команду он сыграл два матча, в которых пропустил один мяч, и ещё в одной игре он оставил свои ворота в неприкосновенности.

«Ливингстон» за два тура до конца чемпионата занимает 7-е место, команда обезопасила себя от вылета из Премьер-лиги.


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Евро-Футбол.Ру,
Иван Коновалов Ливингстон Дэвид Мартиндейл
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