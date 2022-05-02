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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

«Селтик» сыграл вничью с «Рейнджерс» - титул теперь лишь в трёх очках

02 Мая 2022 • 00:44 Комментировать

«Селтик» стал ближе к своему 52-му титулу чемпиона Шотландии, сыграв вничью с «Глазго Рейнджерс» в матче 35-го тура шотландского чемпионата. Теперь для титула команде Анже Постекоглу нужно добыть лишь три очка в оставшихся трех матчах.

Задача представляется достаточно просто, ибо «Селтик» не проигрывает в чемпионате Шотландии уже 29 матчей кряду, начиная с сентября. В оставшихся матчах «Селтик» сразится дома с «Хартом» и «Мазеруэллом», а также в гостях с «Данди Юнайтед».

«Селтик» выиграл девять из последних десяти чемпионатов Шотландии, но действующим победителем чемпионата является именно «Глазко Рейнджерс», выигравший чемпионат в прошлом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс Селтик Чемпионат Шотландии
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