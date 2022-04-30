Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Бывший вратарь «Рубина» Коновалов отстоял на ноль в дебютном матче за «Ливингстон»

30 Апреля 2022 • 19:51 Комментировать

Экс-голкипер «Рубина» Иван Коновалов дебютировал за шотландский клуб «Ливингстон», который выступает в чемпионате Шотландии. В матче 35-го тура его команда с минимальным счётом победила «Хиберниан» со счётом 1:0.

Стоит отметить, что 27-летний россиянин сыграл первый матч за шотландский клуб. Ранее Коновалов выступал в РПЛ и защищал цвета «Урала» и «Рубина».

До конца чемпионата Шотландии осталось три тура. «Ливингсон» обезопасил себя от вылета и не борется за попадание в еврокубки. Команде осталось сыграть против «Сент-Джонстона» (д), «Сент-Миррена» (г) и «Данди» (д).


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Шотландии Иван Коновалов Ливингстон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Апреля
19:51 · Шотландия
Бывший вратарь «Рубина» Коновалов отстоял на ноль в дебютном матче за «Ливингстон»
18 Апреля
15:36 · Шотландия
«Рейнджерс» принял решение о будущем Аарона Ремзи
15 Апреля
13:27 · Шотландия
Ван Бронкхорст: «Собираемся усердно работать, чтобы выиграть Лигу Европы»
14 Апреля
10:09 · Италия. Серия А
Рэмзи: «В «Ювентусе» мне не хватало постоянства»
03 Апреля
16:05 · Шотландия
Дерби «Старой фирмы» завершилось победой «Селтика»
15:53 · Шотландия
Начало второго тайма «Рейнджерс» - «Селтик» отложили из-за разбитой бутылки на поле
13:30 · Шотландия
«Рейнджерс» — «Селтик»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
29 Марта
13:54 · Шотландия
Защитник сборной Уганды Мугаби рассказал о том, как побил рекорд Роналду
27 Марта
20:18 · Шотландия
Гаскойну дали забить в матче ветеранов «Глазго Рейнджерс»
26 Марта
11:14 · Шотландия
«Рейнджерс» хочет продлить контракт с Кентом
00:57 · Шотландия
«Селтик» предъявил фанатам шокирующее требование
25 Марта
00:28 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» присматривается к нападающему «Рейнджерс»
22 Марта
13:53 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» интересуется вратарём «Данди Юнайтед»
11 Марта
16:25 · Португалия. Примейра-лига
«Матч ТВ» лишился права на показ ещё двух европейских чемпионатов 5
08 Марта
05:56 · Шотландия
Уволенный из «Селтика» тренер возглавил кипрский клуб
Все новости
Рекомендуем