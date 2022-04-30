Бывший вратарь «Рубина» Коновалов отстоял на ноль в дебютном матче за «Ливингстон»

Экс-голкипер «Рубина» Иван Коновалов дебютировал за шотландский клуб «Ливингстон», который выступает в чемпионате Шотландии. В матче 35-го тура его команда с минимальным счётом победила «Хиберниан» со счётом 1:0.

Стоит отметить, что 27-летний россиянин сыграл первый матч за шотландский клуб. Ранее Коновалов выступал в РПЛ и защищал цвета «Урала» и «Рубина».

До конца чемпионата Шотландии осталось три тура. «Ливингсон» обезопасил себя от вылета и не борется за попадание в еврокубки. Команде осталось сыграть против «Сент-Джонстона» (д), «Сент-Миррена» (г) и «Данди» (д).