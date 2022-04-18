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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

«Рейнджерс» принял решение о будущем Аарона Ремзи

18 Апреля 2022 • 15:36 Комментировать

Руководители «Рейнджерс» приняли решение относительно будущего полузащитника Аарона Ремзи. Издание Corriere dello Sport сообщает о том, что менеджмент отказывается оформлять полноценный трансфер футболиста из «Ювентуса».

В Шотландии Ремзи получил очередную травму, отсюда было принято решение о завершении сотрудничества с футболистом.

За 10 матчей в Шотландии Ремзи забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Текущее соглашение с «Рейнджерс» завершается 31 мая 2022 года.

Контракт полузащитника с «Ювентусом» работает до лета 2023 года.


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Ювентус Глазго Рейнджерс Аарон Ремзи
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