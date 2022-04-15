Ван Бронкхорст: «Собираемся усердно работать, чтобы выиграть Лигу Европы»

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни Ван Бронкхорст заявил журналистам, что его команда будет усердно работать для победы в Лиге Европы. На вопрос, смогут ли «Рейнджерс» выиграть турнир, он ответил:

«Ну, мы приближаемся к этому. Но я играл в финале чемпионата мира, играл в дополнительное время в финале чемпионата мира и проиграл. В итоге у нас ничего не было. Вы должны усердно работать, пока не получите приз, и это то, что мы собираемся сделать», - сказал наставник «Рейнджерс».

В четвертьфинале Лиги Европы «Рейнджерс» по сумме двух матчей обыграли португальскую «Брагу» со счетом 3:2.