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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Ван Бронкхорст: «Собираемся усердно работать, чтобы выиграть Лигу Европы»

15 Апреля 2022 • 13:27 Комментировать
Глазго Рейнджерс
3:1
Брага
окончен после доп. времени

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни Ван Бронкхорст заявил журналистам, что его команда будет усердно работать для победы в Лиге Европы. На вопрос, смогут ли «Рейнджерс» выиграть турнир, он ответил:

«Ну, мы приближаемся к этому. Но я играл в финале чемпионата мира, играл в дополнительное время в финале чемпионата мира и проиграл. В итоге у нас ничего не было. Вы должны усердно работать, пока не получите приз, и это то, что мы собираемся сделать», - сказал наставник «Рейнджерс».

В четвертьфинале Лиги Европы «Рейнджерс» по сумме двух матчей обыграли португальскую «Брагу» со счетом 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс Джованни Ван Бронхорст
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