Дерби «Старой фирмы» завершилось победой «Селтика»

«Селтик» одержал победу в дерби «Старой фирмы», одолев «Рейнджерс» со счётом 2:1 на выезде.
Аарон Ремзи открыл счёт в матче уже на третьей минуте, но «Селтик» ответил на это голами Томаса Рогича и Кэмерона Картер-Викерса. Волевая победа помогла увеличить открыв «Селтика» от «Рейнджерс» на шесть очков.
Протокол игры
|(1:0) Ремзи Аарон3'
|7'Рогич Томас (1:1)
|43'Картер-Викерс Кэмерон (1:2)
Макгрегор Аллан•Тавернье Джеймс•Голдсон Коннор•Балогун Леон•Угелумба Кэлвин•Ландстрем Джон • 41'Джек Райан 66' (Сакала Фэшн ( 66') •Арибо Джо•Ремзи Аарон 66' (Арфилд Скотт ( 66') •Кент Райан•Руф Кемар
Харт Джо•Юранович Йосип•Картер-Викерс Кэмерон • 65'Старфельт Карл•Тэйлор Грэг 71' (Ралстон Энтони ( 71' ) • 88'Рогич Томас 62' (Битон Нир ( 62' ) • 82'Макгрегор Каллум•Хатате Рео 62' (О'Райли Мэттью ( 62'•Тернбулл Дэвид 76') •Жота Серран 76' (Абада Лиэль ( 76') •Якумакис Георгиос • 64'Маеда Даизен
Запасные: Джонстон Майкл•Идегути Ёсуке•Бэйн Скотт•Маккарти Джеймс
03 апреля. Стадион "Айброкс".