Дерби «Старой фирмы» завершилось победой «Селтика»

«Селтик» одержал победу в дерби «Старой фирмы», одолев «Рейнджерс» со счётом 2:1 на выезде.

Аарон Ремзи открыл счёт в матче уже на третьей минуте, но «Селтик» ответил на это голами Томаса Рогича и Кэмерона Картер-Викерса. Волевая победа помогла увеличить открыв «Селтика» от «Рейнджерс» на шесть очков.