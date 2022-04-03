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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Дерби «Старой фирмы» завершилось победой «Селтика»

03 Апреля 2022 • 16:05 Комментировать
Глазго Рейнджерс
1:2
Селтик
окончен

«Селтик» одержал победу в дерби «Старой фирмы», одолев «Рейнджерс» со счётом 2:1 на выезде.

Аарон Ремзи открыл счёт в матче уже на третьей минуте, но «Селтик» ответил на это голами Томаса Рогича и  Кэмерона Картер-Викерса. Волевая победа помогла увеличить открыв «Селтика» от «Рейнджерс» на шесть очков.  

Протокол игры  
Глазго Рейнджерс 1:2Селтик
(1:0) Ремзи Аарон3'   
  7'Рогич Томас (1:1)
  43'Картер-Викерс Кэмерон (1:2)
Макгрегор АлланТавернье ДжеймсГолдсон КоннорБалогун ЛеонУгелумба КэлвинЛандстрем Джон   41'Джек Райан  66' (Сакала Фэшн (  66') Арибо ДжоРемзи Аарон  66' (Арфилд Скотт (  66') Кент РайанРуф Кемар
Запасные: Сэндс ДжеймсДиалло АмадДэвис СтивенКамара ГленХеландер ФилипБаришич БорнаМаклафилин Джон
Харт ДжоЮранович ЙосипКартер-Викерс Кэмерон   65'Старфельт КарлТэйлор Грэг  71' (Ралстон Энтони (  71'   88') Рогич Томас  62' (Битон Нир (  62'   82') Макгрегор КаллумХатате Рео  62' (О'Райли Мэттью (  62'Тернбулл Дэвид  76') Жота Серран  76' (Абада Лиэль (  76') Якумакис Георгиос   64'Маеда Даизен
Запасные: Джонстон МайклИдегути ЁсукеБэйн СкоттМаккарти Джеймс
03 апреля. Стадион "Айброкс".

 

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Глазго Рейнджерс Селтик
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окончен Глазго Рейнджерс 1:2 Селтик 2.40 3.35 2.85
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