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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Защитник сборной Уганды Мугаби рассказал о том, как побил рекорд Роналду

29 Марта 2022 • 13:54 Комментировать
Росс Каунти
...
Хартс
4.05 3.55 1.90
02.04 17:00

Защитник сборной Уганды и шотландского «Мотерруэлла» Бевис Мугаби поделился эмоциями от своего рекорда по высоте прыжка, отобранного у португальца Криштиану Роналду.

Напомним, это событие произошло в 2021 году в матче чемпионата Шотландии. Мугаби выпрыгнул на 8 футов и 6 дюймов, превзойдя рекорд Роналду, установленный в 2019 году при игре за «Ювентус», на один дюйм.

«Честно говоря, я не подозревал, что сделал это, пока после игры мне не позвонил брат и не сказал, что я высоко прыгнул. Но в то время я не особо обращал на это внимание», — приводит слова Мугаби сайт Федерации футбола Уганды.

Футболист также остался доволен тем, что забитый мяч после столь высокого прыжка, помог набрать очки его команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду сборная Уганды
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РОСС КАУНТИ ХАРТС
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