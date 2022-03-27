Гаскойну дали забить в матче ветеранов «Глазго Рейнджерс»

«Глазго Рейнджерс» отпраздновал свое 150-летие, в связи с чем был организован матч ветеранов клуба. Принял в нем участие и Пол Гаскойн, выступавший за клуб с 1995 по 1998 год. Ему позволили забить мяч - именно так, позволили.

После прострела с правого фланга Гаскойн попробовал пробить, но вместо этого получился неловкий пинок мяча. Он попал к сопернику, который, конечно же, выносить его не стал - он снова покатил его прямо на Гаскойна, который пнул мяч еще раз, на сей раз слегка сильнее. Голкипер изобразил картинный прыжок и пролетел над мячом, который совсем нехотя закатился в угол ворот.