«Рейнджерс» хочет продлить контракт с Кентом

Боссы шотландского «Глазго Рейнджерса» собираются в ближайшее время продлить соглашение с английским форвардом Райаном Кентом.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, руководители шотландской команды хотят подписать с 25-летним английским футболистом новое долгосрочное соглашение до лета 2027 года. Стоит отметить, что нынешний договор Кента с клубом из Глазго рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне Райан Кент провёл в шотландском чемпионате 22 встречи, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью ассистами.