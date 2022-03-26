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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

«Рейнджерс» хочет продлить контракт с Кентом

26 Марта 2022 • 11:14 Комментировать

Боссы шотландского «Глазго Рейнджерса» собираются в ближайшее время продлить соглашение с английским форвардом Райаном Кентом.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, руководители шотландской команды хотят подписать с 25-летним английским футболистом новое долгосрочное соглашение до лета 2027 года. Стоит отметить, что нынешний договор Кента с клубом из Глазго рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне Райан Кент провёл в шотландском чемпионате 22 встречи, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс Райан Кент
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