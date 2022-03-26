«Селтик» предъявил фанатам шокирующее требование

Руководство шотландского «Селтика» предъявило поклонникам клуба достаточно странное требование - принимать душ перед тем, как отправляться на стадион. Соответствующее уведомление было отправлено всем членам фан-клуба по электронной почте.

Это стало полной неожиданностью для многих из них - настолько, что они сочли это шуткой, о чем свидетельствовал соответствующий характер публикаций в социальных сетях, сообщает ITASportPress.

Как выяснилось, руководство клуба пошло на такое письмо после того, как один из посетителей «Селтик Парка» пожаловался на неприятные запахи, исходившие от тел разгоряченных выпивкой членов фан-клуба «Селтика», имеющих обыкновение находиться на трибуне без маек, с голыми торсами.