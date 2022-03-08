Уволенный из «Селтика» тренер возглавил кипрский клуб

Уволенный две недели тому назад из шотландского «Селтика» Нил Леннон возглавил кипрский клуб «Омония», он будет руководить клубом из Никосии вплоть до конца сезона 2023/2024. Любопытно, что доселе «Омонией» руководил Хеннинг Берг - бывший футболист «Глазго Рейнджерс», главного конкурента «Селтика». Также Берг успел поиграть за «Манчестер Юнайтед».

Что до Леннона, то 50-летний специалист добыл с «Селтиком» в общей сложности десять трофеев во внутренних турнирах, он руководил клубом в течение двух отдельных отрезков. Ранее он тренировал также такие клубы, как английский «Болтон» и шотландский «Хиберниан».