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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Уволенный из «Селтика» тренер возглавил кипрский клуб

08 Марта 2022 • 05:56 Комментировать
Селтик
...
Росс Каунти
19.03 18:00

Уволенный две недели тому назад из шотландского «Селтика» Нил Леннон возглавил кипрский клуб «Омония», он будет руководить клубом из Никосии вплоть до конца сезона 2023/2024. Любопытно, что доселе «Омонией» руководил Хеннинг Берг - бывший футболист «Глазго Рейнджерс», главного конкурента «Селтика». Также Берг успел поиграть за «Манчестер Юнайтед».

Что до Леннона, то 50-летний специалист добыл с «Селтиком» в общей сложности десять трофеев во внутренних турнирах, он руководил клубом в течение двух отдельных отрезков. Ранее он тренировал также такие клубы, как английский «Болтон» и шотландский «Хиберниан».

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Евро-Футбол.Ру,
Омония Нил Леннон Селтик
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