«Абердин» на своём стадионе открыл памятник Фергюсону, легендарный тренер присутствовал на открытии

Шотландский клуб «Абердин» на своём стадионе «Питтодри» открыт памятник Алексу Фергюсону. Легендарный тренер посетил открытие монумента, и на этом событии присутствовали фанаты «Абердина», который звонкими аплодисментами приветствовали 80-летнего Фергюсона.

На торжественной церемонии открытия памятника Фергюсон вышел из подтрибунных помещений, после чего под овации публики направился к лицевой трибуне. Там он выступил с благодарственной речью, после чего памятник был открыт.

Алекс Фергюсон возглавлял «Абердин» с 1976 по 1986 годы, став с командой 3-кратным чемпионом Шотландии, а также завоевал с командой Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Со времён Фергюсона «Абердин» никогда не становился чемпионом страны и не добивался успехов на международной арене.