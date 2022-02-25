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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

«Абердин» на своём стадионе открыл памятник Фергюсону, легендарный тренер присутствовал на открытии

25 Февраля 2022 • 17:47 Комментировать
Абердин
...
Данди Юнайтед
1.73 3.50 5.30
Через 23 ч. 23 мин.

Шотландский клуб «Абердин» на своём стадионе «Питтодри» открыт памятник Алексу Фергюсону. Легендарный тренер посетил открытие монумента, и на этом событии присутствовали фанаты «Абердина», который звонкими аплодисментами приветствовали 80-летнего Фергюсона.

На торжественной церемонии открытия памятника Фергюсон вышел из подтрибунных помещений, после чего под овации публики направился к лицевой трибуне. Там он выступил с благодарственной речью, после чего памятник был открыт.

Алекс Фергюсон возглавлял «Абердин» с 1976 по 1986 годы, став с командой 3-кратным чемпионом Шотландии, а также завоевал с командой Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Со времён Фергюсона «Абердин» никогда не становился чемпионом страны и не добивался успехов на международной арене.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Абердин
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