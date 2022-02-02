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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Известный шотландский писатель отказался от поддержки любимого клуба после того, как тот подписал контракт с насильником

02 Февраля 2022 • 06:36 Комментировать

«Рэйт Роверс» - шотландский клуб, выступающий во второй лиге местного чемпионата. Это не мешает ему иметь своих верных поклонников, в число которых до недавнего времени входил и Вал Макдермид - известный в Шотландии писатель, которые пишет криминальные романы в стиле «крайм фикшн». Вал не просто болел за «Рэйт Роверс» всю свою жизнь, но и поддерживал клуб финансово, его фамилия даже размещалась на футболках игроков.

Однако недавно клуб подписал скандально известного футболиста - Дэвида Гудвилля. В 2017 году тот обвинялся в изнасиловании, хотя достаточных доказательств его вины предоставлено не было. Хотя Макдермид не раз просил руководство клуба изменить решение и отказаться от подписания игрока, руководство клуба настояло на своем. И теперь Макдермик больше не спонсирует клуб, сообщает BBC Sport.

В Шотландии в связи с этим разразился достаточно громкий скандал, свое мнение по которому высказал даже премьер-министр страны - Никола Стерджон, также призвавший руководство клуба отказаться от сомнительной сделки. Но пока все тщетно - Дэвид Гудвилль слишком хорош на поле и исправно забивает голы, а потому со спортивной точки зрения он клубу нужен, и эта точка пока что перевешивает имиджевые потери.

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Евро-Футбол.Ру,
Рэйт Роверс
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