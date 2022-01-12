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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

​39-летний Дефо ушёл из «Глазго Рейнджерс»

12 Января 2022 • 18:22 Комментировать

«Глазго Рейнджерс» через свой официальный сайт сообщил об уходе из клуба известного нападающего Джермейна Дефо. За один из наиболее статусных шотландских клубов футболист выступал на протяжении трёх лет. За это время Дефо провёл 74 матча, в которых забил 32 гола и отдал 10 голевых передач на партнёров.

39-летний Джермейн Дефо известен главным образом по своим выступлениям за лондонский «Тоттенхэм». В составе «шпор» форвард провёл более 350 игр и забил 143 раза. За плечами Дефо 57 поединков за сборную Англии. В них нападающий отличился голами 20 раз.

На текущий момент «Глазго Рейнджерс» лидирует в таблице чемпионата Шотландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс Джермейн Дефо
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