Новым наставником «Рейнджерс» стал бывший игрок сборной Нидерландов Джованни ван Бронкхорст. Об этом информирует пресс-служба шотландского коллектива.

46-летний ван Бронкхорст сменил на этом посту Стивена Джеррарда, который будет работать в «Астон Вилле».

Голландец до этого трудился в «Фейеноорде». Под его руководством клуб завоевал золотые медали в чемпионе страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Нидерландов.

Также специалист возглавлял китайский "Гуанчжоу Сити".

За "Рейнджерс" Джованни играл с 1998 по 2001 годы.