​Ван Бронкхорст близок к подписанию контракта с «Глазго Рейнджерс»

Стивен Джеррард недавно стал главным тренером «Астон Виллы», а «Глазго Рейнджерс» начал поиск нового рулевого. Всё идёт к тому, что шотландский гранд примет голландец Джованни ван Бронкхорст. Сделка между клубом и 46-летним голландским специалистом близка к закрытию, сообщает Sky Sports.

Уже почти год Джованни ван Бронкхорст находится без работы после ухода с тренерского мостика китайского «Гуанчжоу Сити». До этого он трудился в родном «Фейеноорде».

После тринадцати сыгранных туров «Глазго Рейнджерс» лидирует в чемпионате Шотландии, опережая «Селтик» на четыре зачётных балла.