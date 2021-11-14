Руководство «Рейнджерс» нашло тренера, и это не Лэмпард, Куман или Гаттузо

После ухода Стивена Джеррарда в «Астон Виллу» освободилось место главного тренера «Глазго Рейнджерс». СМИ называли имена бывшего наставника «Челси» Фрэнка Лэмпарда, «Барселоны» Рональда Кумана, экс-игрока «рейнджеров» Дженнаро Гаттузо и наставника «Будё-Глимта» Кьетиля Кнутсена.

Тем не менее, фаворитом стал еще один бывший игрок шотландского клуба Джованни ван Бронкхорст. По данным ВВС руководство «Рейнджерс» провело продуктивный раунд переговоров с голландцем.

Поигравший в «Фейеноорде», «Арсенале» и «Барселоне» голландец играл в Шотландии с 1998 по 2001 год, завоевав с командой пять трофеев.

В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» впереди «Селтика» с отрывом в 4 очка.