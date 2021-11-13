Покинув «Барселону», Рональд Куман решил не брать длинную паузу в своей тренерской деятельности. Голландский специалист тут же начал искать себе новую команду.

По информации британских СМИ, Куман рассматривается как один из претендентов на пост наставника действующего чемпиона Шотландии «Глазго Рейнджерс». Руководство клуба в экстренном порядке ищет замену ушедшему Стивену Джеррарду, а возможность приглашения тренера с таким статусом и предысторией привлекает шотландскую сторону, передает таблоид The Sun.

При этом, в субботу, 13-го ноября, местные источники сообщали о прибытии в Глазго Джованни ван Бронкхорста, которого также активно сватали на вакантное место.