Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 172 Комментарии
Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Следующим местом назначения Кумана может стать шотландский «Глазго Рейнджерс» слухи

13 Ноября 2021 • 22:14 Комментировать
Глазго Рейнджерс
...
Хиберниан
21.11 19:00

Покинув «Барселону», Рональд Куман решил не брать длинную паузу в своей тренерской деятельности. Голландский специалист тут же начал искать себе новую команду.

По информации британских СМИ, Куман рассматривается как один из претендентов на пост наставника действующего чемпиона Шотландии «Глазго Рейнджерс». Руководство клуба в экстренном порядке ищет замену ушедшему Стивену Джеррарду, а возможность приглашения тренера с таким статусом и предысторией привлекает шотландскую сторону, передает таблоид The Sun.

При этом, в субботу, 13-го ноября, местные источники сообщали о прибытии в Глазго Джованни ван Бронкхорста, которого также активно сватали на вакантное место.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс Рональд Куман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Ноября
22:14 · Шотландия
Следующим местом назначения Кумана может стать шотландский «Глазго Рейнджерс» слухи
12 Ноября
10:33 · Шотландия
Ван Бронкхорст – ещё один претендент на пост главного тренера «Глазго Рейнджерс» слухи
11 Ноября
23:53 · Шотландия
​Гаттузо готов возглавить «Глазго Рейнджерс» после ухода Джеррарда слухи
09 Ноября
17:40 · Англия. Премьер-лига
​Джеррард готов возглавить «Астон Виллу» слухи
03 Октября
11:09 · Шотландия
Шевченко связывают с «Селтиком»
06 Сентября
10:09 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» нашёл нового форварда в Шотландии 2
01 Сентября
10:21 · Англия. Премьер-лига
Форвард, которым интересовался «Рубин», перешёл в «Кристал Пэлас» 1 официально
27 Августа
18:26 · Шотландия
Эдуар не перейдёт в «Рубин»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Селтика» может продолжить карьеру в «Рубине» 1
23 Августа
23:47 · Шотландия
Очередной расистский скандал: «Рейнджерс» нашел фанатов, оскорбивших игрока «Селтика»
17 Августа
17:35 · Россия. Премьер-лига
​В «Глазго Рейнджерс» прокомментировали новости об интересе «Спартака» к Камара
16 Августа
10:40 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» возобновил интерес к полузащитнику «Рейнджерс» 1
03 Августа
18:35 · Шотландия
​Харт и Маккарти стали игроками «Селтика» официально
09:45 · Англия. Премьер-лига
Харт продолжит карьеру в «Селтике»
31 Июля
17:11 · Англия. Премьер-лига
Харт согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Селтик»
Все новости
Рекомендуем