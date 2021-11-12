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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

Ван Бронкхорст – ещё один претендент на пост главного тренера «Глазго Рейнджерс» слухи

12 Ноября 2021 • 10:33 Комментировать
Глазго Рейнджерс
...
Хиберниан
21.11 19:00

Вчера «Глазго Рейнджерс» распрощался со Стивеном Джеррардом, который продолжит свою тренерскую деятельность в клубе английской Премьер-лиги, «Астон Вилле». Руководство шотланцев уже начало искать специалиста, способного заменить англичанина.

Среди кандидатов называлась фамилия Дженнаро Гаттузо, но известный журналист Николо Скира сообщает, что боссы шотландской команды предпочитают видеть на этой должности бывшего футболиста сборной Нидерландов Джованни ван Бронкхорста.

Среди преимуществ отмечается знание голландцем английского языка. Гаттузо, к слову, подобным похвастаться не может, а в сети давно набрало популярность видео с одной из неудачных пресс-конференций итальянца.

Последним местом работы ван Бронкхорста был китайский «Гуанджоу Фули».

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Евро-Футбол.Ру,
Джованни Ван Бронкхорст
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