Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 502 Комментарии
Шотландия

Эдуар не перейдёт в «Рубин»

27 Августа 2021 • 18:26 Комментировать

Агентство ICM Stellar Sports, представляющее интересы французского форварда шотландского «Селтика» Одсонна Эдуара, прокомментировало ситуацию вокруг возможного перехода игрока в казанский «Рубин». Ранее сообщалось, что казанцы готовы предложить за футболиста восемнадцать миллионов евро.

В агентстве опровергли возможность трансфера, назвав слух о нём неправдой. Также было заявлено о том, что «Рубин» не имеет никаких шансов переманить француза в свой состав.

Одсонн Эдуар выступает за «Селтик» с 2017 года. Суммарно он провёл за шотландцев 115 поединков во внутреннем первенстве, отметившись 66 голами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Селтик Одсонн Эдуар Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.08  17:00 Хиберниан ... Ливингстон 1.8 3.6 4.6
28.08  17:00 Данди Юнайтед ... Хартс 3.35 3.45 2.15
28.08  17:00 Мазеруэлл ... Данди
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
18:26 · Шотландия
Эдуар не перейдёт в «Рубин»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Селтика» может продолжить карьеру в «Рубине» 1
23 Августа
23:47 · Шотландия
Очередной расистский скандал: «Рейнджерс» нашел фанатов, оскорбивших игрока «Селтика»
17 Августа
17:35 · Россия. Премьер-лига
​В «Глазго Рейнджерс» прокомментировали новости об интересе «Спартака» к Камара
16 Августа
10:40 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» возобновил интерес к полузащитнику «Рейнджерс» 1
03 Августа
18:35 · Шотландия
​Харт и Маккарти стали игроками «Селтика» официально
09:45 · Англия. Премьер-лига
Харт продолжит карьеру в «Селтике»
31 Июля
17:11 · Англия. Премьер-лига
Харт согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Селтик»
00:01 · Шотландия
Директор «Глазго Рейнджерс» обвинил руководство шотландской лиги в плохом ведении бизнеса
29 Июля
22:57 · Шотландия
«Абердин» увековечит Фергюсона в бронзе
28 Июля
12:53 · Англия. Премьер-лига
«Селтик» заинтересовался голкипером «Тоттенхэма»
23 Июля
17:51 · Англия. Премьер-лига
Джеррард заявил, что никогда не будет тренировать «Эвертон» 2
21 Июля
21:11 · Россия. Премьер-лига
Старфельт перешёл в «Селтик» 1 официально
18 Июля
18:33 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Саутгемптона» может вернуться в «Селтик» 1 слухи
14 Июля
23:48 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Рубина» прокомментировал информацию о трансфере Старфельта
Все новости
Рекомендуем
 