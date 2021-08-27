Эдуар не перейдёт в «Рубин»

Агентство ICM Stellar Sports, представляющее интересы французского форварда шотландского «Селтика» Одсонна Эдуара, прокомментировало ситуацию вокруг возможного перехода игрока в казанский «Рубин». Ранее сообщалось, что казанцы готовы предложить за футболиста восемнадцать миллионов евро.

В агентстве опровергли возможность трансфера, назвав слух о нём неправдой. Также было заявлено о том, что «Рубин» не имеет никаких шансов переманить француза в свой состав.

Одсонн Эдуар выступает за «Селтик» с 2017 года. Суммарно он провёл за шотландцев 115 поединков во внутреннем первенстве, отметившись 66 голами.