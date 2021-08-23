Очередной расистский скандал: «Рейнджерс» нашел фанатов, оскорбивших игрока «Селтика»

Во время одного из домашних матчей «Рейнджерса» в этом сезоне фанаты команды начали скандировать неприличные высказывания в адрес летнего новичка «Селтика» японца Куюго Фурухаши, оскорбляя футболиста вражеской команды на расовой почве.

Этот инцидент вызвал шквал негативных отзывов в Шотландии. Впрочем, действующий чемпион высшего дивизиона тут же извинился за поведение болельщиков и сообщил о сотрудничестве с представителями полиции.

Как сообщает Sky Sports, сегодня «Рейнджерс» объявил о том, что благодаря повторам телекамер удалось найти группу фанатов, выкрикивающих непристойные фразы. Клуб сообщил, что эти люди уже лишены права посещать поединки чемпионата.

Примечательно, что уже на следующий недели состоится очная встреча «Рейнджерса» и «Селтика».