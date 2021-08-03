«Селтик» посредством своего официального сайта объявил о переходе двух новичков. Трёхлетний контракт с клубом из Глазго подписал голкипер Джо Харт, который последний сезон провёл в «Тоттенхэме». Также «бело-зелёные» усилились хавбеком Джеймсом Маккарти, на протяжении двух лет выступавшим за «Кристал Пэлас». 30-летний игрок заключил трудовое соглашение сроком на четыре ближайших сезона.

В четверг, 5 августа, «Селтик» проведёт матч квалификации Лиги Европы против команды «Яблонец» из Чехии. «Бело-зелёные» успели вылететь из Лиги чемпионов по итогам дуэли с датским «Мидтьюлланном».