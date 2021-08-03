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Шотландия

​Харт и Маккарти стали игроками «Селтика» официально

03 Августа 2021 • 18:35 Комментировать
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«Селтик» посредством своего официального сайта объявил о переходе двух новичков. Трёхлетний контракт с клубом из Глазго подписал голкипер Джо Харт, который последний сезон провёл в «Тоттенхэме». Также «бело-зелёные» усилились хавбеком Джеймсом Маккарти, на протяжении двух лет выступавшим за «Кристал Пэлас». 30-летний игрок заключил трудовое соглашение сроком на четыре ближайших сезона.

В четверг, 5 августа, «Селтик» проведёт матч квалификации Лиги Европы против команды «Яблонец» из Чехии. «Бело-зелёные» успели вылететь из Лиги чемпионов по итогам дуэли с датским «Мидтьюлланном».

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Евро-Футбол.Ру,
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