Директор «Глазго Рейнджерс» обвинил руководство шотландской лиги в плохом ведении бизнеса

Директор «Глазго Рейнджерс» Стюарт Робертсон, который в этом году вернулся в совет директоров шотландской футбольной лиги, публично указал на ошибки руководства.

Робертсон телеканалу собственного клуба на примерах объяснил, где можно выжать больше с продажи телеправ: «Мы зарабатываем всего 25 миллионов фунтов за 48 игр сезона? И вы хотите сказать, что лига хорошо продает права на телетрансляцию матчей? Мы стоим на месте, хотя должны учиться у других. Sky Sports – отличный партнер, мы можем с ними договориться на новых условиях, если захотим».

Также Стюарт затронул тему плохой организации молодежного первенства, формат соревнований которого необходимо пересмотреть.