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Шотландия

Директор «Глазго Рейнджерс» обвинил руководство шотландской лиги в плохом ведении бизнеса

31 Июля 2021 • 00:01 Комментировать
Данди Юнайтед
...
Глазго Рейнджерс
07.08 14:30
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Директор «Глазго Рейнджерс» Стюарт Робертсон, который в этом году вернулся в совет директоров шотландской футбольной лиги, публично указал на ошибки руководства.

Робертсон телеканалу собственного клуба на примерах объяснил, где можно выжать больше с продажи телеправ: «Мы зарабатываем всего 25 миллионов фунтов за 48 игр сезона? И вы хотите сказать, что лига хорошо продает права на телетрансляцию матчей? Мы стоим на месте, хотя должны учиться у других. Sky Sports – отличный партнер, мы можем с ними договориться на новых условиях, если захотим».

Также Стюарт затронул тему плохой организации молодежного первенства, формат соревнований которого необходимо пересмотреть.

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Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс Стюарт Робертсон
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31.07  15:30 Глазго Рейнджерс ... Ливингстон 1.18 6.9 17
31.07  17:00 Росс Каунти ... Сент-Джонстон
31.07  17:00 Данди ... Сент-Миррен 2.6 3.3 2.75
31.07  22:00 Хартс ... Селтик 4.7 3.95 1.7
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