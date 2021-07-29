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Шотландия

«Абердин» увековечит Фергюсона в бронзе

29 Июля 2021 • 22:57 Комментировать
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Клуб шотландской Премьер-лиги «Абердин» установит статую в честь сэра Алекса Фергюсона.

На родине у шотландского тренера осознают, насколько большим является его вклад в развитие футбола. Сообщается, что на территории стадиона «Абердина» в скором времени появится скульптура сэра Алекса Фергюсона. Архитектор взял за основу фото 1980 года, на котором запечатлён момент празднования тренером первого чемпионства с «красными».

Тогда Фергюсону удалось прервать гегемонию «Селтика» и «Рейнджерс», что длилась целых 15 лет.

Вместе с «Абердином» шотландский коуч выигрывал трижды национальный чемпионат, четыре раза становился триумфатором Кубка Шотландии, завоёвывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Абердин
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