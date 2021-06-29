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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига 2020-2021
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В Шотландии рассматривают вариант расширения лиги

29 Июня 2021, 16:52,

Шотландская профессиональная футбольная лига рассматривает вариант увеличения количества клубов, сообщает Sky Sports. На данный момент в лиге представлены 42 команды, разделенные на 4 дивизиона. Но на данный момент появилась возможность расширить лигу за счет принятия еще 6 клубов: вторые команды «Селтика» и «Глазго Рейнджерс», и по два новых клуба в лигах «Хайленд» и «Лоуленд».

Все 42 клуба должны высказать свою позицию по этому вопросу до 7 июля. В случае, если решение о расширении будет принято, то к сезону 2024-2025 ШПФЛ будет иметь 4 лиги по 12 команд. Также в таком случае в течение трех следующих сезонов клубам из Лиги 2 не грозит вылет.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Селтик, Глазго Рейнджерс, Шотландия
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