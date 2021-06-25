«Селтик» отказал в продаже Айера: игрок недоволен, он хочет уйти

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25 Июня 2021, 21:50,
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Центральный защитник шотландского «Селтика» Кристофер Айер выразил свое недовольство тем, что его клуб отклонил последние предложение от клубов АПЛ и Бундеслиги.
Как сообщает спортивный журналист Майкл Бэйли, норвежец несчастен из-за своего положения в команде после того, как «Селтик» не принял предложения о его продаже от леверкузенского «Байера» и «Норвич Сити» в размере 12 миллионов евро каждый.
Ситуация также осложняется тем, что у Айера контракт истекает в следующем году, и шотландский клуб рискует потерять его бесплатно.
В прошедшем чемпионате защитник отыграл 31 матч, а «Селтик» занял второе место, уступив лишь чемпионам – «Рейнджерс».
Kristoffer Ajer unhappy with how Celtic are dealing with this summer.— Michael Bailey (@michaeljbailey) June 25, 2021
£10m bids rejected from Bayer Leverkusen & Norwich City for CB in the last yr of contract.
Not over yet.
@TheAthleticUK £1/m for 6 months
With @NoNotThatDevlin #CelticFC #NCFChttps://t.co/Y6uZvrkU6Y
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Евро-Футбол.Ру Никита Семёнов
|Теги: Селтик, Норвич, Байер Леверкузен, Кристофер Айер