«Селтик» отказал в продаже Айера: игрок недоволен, он хочет уйти

Центральный защитник шотландского «Селтика» Кристофер Айер выразил свое недовольство тем, что его клуб отклонил последние предложение от клубов АПЛ и Бундеслиги.

Как сообщает спортивный журналист Майкл Бэйли, норвежец несчастен из-за своего положения в команде после того, как «Селтик» не принял предложения о его продаже от леверкузенского «Байера» и «Норвич Сити» в размере 12 миллионов евро каждый.

Ситуация также осложняется тем, что у Айера контракт истекает в следующем году, и шотландский клуб рискует потерять его бесплатно.

В прошедшем чемпионате защитник отыграл 31 матч, а «Селтик» занял второе место, уступив лишь чемпионам – «Рейнджерс».

Kristoffer Ajer unhappy with how Celtic are dealing with this summer.



£10m bids rejected from Bayer Leverkusen & Norwich City for CB in the last yr of contract.



Not over yet.



@TheAthleticUK £1/m for 6 months



With @NoNotThatDevlin #CelticFC #NCFChttps://t.co/Y6uZvrkU6Y