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«Селтик» отказал в продаже Айера: игрок недоволен, он хочет уйти

25 Июня 2021, 21:50,

Центральный защитник шотландского «Селтика» Кристофер Айер выразил свое недовольство тем, что его клуб отклонил последние предложение от клубов АПЛ и Бундеслиги.

Как сообщает спортивный журналист Майкл Бэйли, норвежец несчастен из-за своего положения в команде после того, как «Селтик» не принял предложения о его продаже от леверкузенского «Байера» и «Норвич Сити» в размере 12 миллионов евро каждый.

Ситуация также осложняется тем, что у Айера контракт истекает в следующем году, и шотландский клуб рискует потерять его бесплатно.

В прошедшем чемпионате защитник отыграл 31 матч, а «Селтик» занял второе место, уступив лишь чемпионам – «Рейнджерс».

 

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Евро-Футбол.Ру Никита Семёнов
Теги: Селтик, Норвич, Байер Леверкузен, Кристофер Айер
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