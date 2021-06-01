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«Селтик» может заключить контракт с Постекоглу

01 Июня 2021, 23:05,

Бывший главный тренер сборной Австралии Анге Постекоглу, возглавляющий на протяжении трёх лет японский клуб «Йокогама», ведёт активные переговоры с «Селтиком».

Об этом корреспондентам Sky Sports сегодня заявил бывший защитник «Рейнджерс» Крейг Мур. Мур – бывший игрок сборной Австралии, сыгравший в 52 встречах за «соккерус». Постекоглу вывел сборную Австралии на чемпионат мира в 2014 году, а спустя три года приехал вместе с «соккерус» на Кубок конфедераций в Россию. Отметим, что контракт австралийского специалиста с «Йокогамой» подходит к логическому завершению в конце января 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Селтик, Шотландская Премьер-Лига, Анге Постекоглу
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