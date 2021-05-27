Хау – претендент на пост главного тренера «Селтика»

Бывший рулевой «Борнмута» Эдди Хау может оказаться в Шотландии – к английскому специалисту стойкий интерес проявляет «Селтик». Руководство «кельтов» в ближайшее время проведёт переговоры с Эдди.

Напомним, что Нил Леннон был уволен из «Селтика» в феврале, а его место на правах временного тренера занял Джон Кеннеди. «Кельты» не завоевали ни одного трофея впервые с 2010 года, вынудив боссов радикально подойти к кадровому вопросу.

Sky Sports утверждает, что Хау лидирует в гонке за право стать новым наставником шотландского гранда. 43-летний англичанин покинул «Борнмут» в июне 2020 года после 8 лет продуктивного сотрудничества.