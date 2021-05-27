Чемпионат Шотландии. Премьер-лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Хау – претендент на пост главного тренера «Селтика»

27 Мая 2021, 20:10,

Бывший рулевой «Борнмута» Эдди Хау может оказаться в Шотландии – к английскому специалисту стойкий интерес проявляет «Селтик». Руководство «кельтов» в ближайшее время проведёт переговоры с Эдди.

Напомним, что Нил Леннон был уволен из «Селтика» в феврале, а его место на правах временного тренера занял Джон Кеннеди. «Кельты» не завоевали ни одного трофея впервые с 2010 года, вынудив боссов радикально подойти к кадровому вопросу.

Sky Sports утверждает, что Хау лидирует в гонке за право стать новым наставником шотландского гранда. 43-летний англичанин покинул «Борнмут» в июне 2020 года после 8 лет продуктивного сотрудничества.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Селтик, Эдди Хау, Шотландия
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену