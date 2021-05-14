Чемпионат Шотландии. Премьер-лига 2020-2021
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Джеррарда признали тренером сезона в Шотландии

14 Мая 2021, 16:13,

Рулевой «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард был признан тренером года в Шотландии по версии местной Профессиональной футбольной лиги, сообщает Sky Sports.

Джеррард привёл «Глазго Рейнджерс» к первому за десять лет титулу чемпиона Шотландии. Чтобы добиться этого, легенде «Ливерпуля» понадобилось три сезона – Стивен получил эту должность посреди 2018 года.

Ранее Стивена Джеррарда признали лучшим тренером сезона по версии Ассоциации футбольных журналистов Шотландии.

В субботу, 15 мая, «Глазго Рейнджерс» получит трофей чемпиона Шотландии после игры против «Абердина».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Стивен Джеррард, Глазго Рейнджерс
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