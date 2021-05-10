Макгрегор хочет купить «Селтик»

Популярный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил о намерении стать владельцем футбольного клуба. Об этом ирландский спортсмен поведал в переписке с подписчиком в «Твиттере».

«Манчестер Юнайтед»? Нет, речь идет о покупке «Селтика». Я заинтересован в этом. Хотелось бы обзавестись спортивной командой. Я могу принести пользу любому клубу», - гласит сообщение Макгрегора.

Ранее СМИ сообщали, что «Селтик» хочет перейти в английскую Премьер-лигу.

В сезоне-2020/2021 команда финишировала на втором месте в чемпионате Шотландии, уступив золотые медали «Глазго Рейнджерс».