Чемпионат Шотландии. Премьер-лига 2020-2021
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Макгрегор хочет купить «Селтик»

10 Мая 2021, 08:29,

Популярный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил о намерении стать владельцем футбольного клуба. Об этом ирландский спортсмен поведал в переписке с подписчиком в «Твиттере».

«Манчестер Юнайтед»? Нет, речь идет о покупке «Селтика». Я заинтересован в этом. Хотелось бы обзавестись спортивной командой. Я могу принести пользу любому клубу», - гласит сообщение Макгрегора.

Ранее СМИ сообщали, что «Селтик» хочет перейти в английскую Премьер-лигу.

В сезоне-2020/2021 команда финишировала на втором месте в чемпионате Шотландии, уступив золотые медали «Глазго Рейнджерс».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Селтик, Конор МакГрегор
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