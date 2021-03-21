​Джеррард рассказал, что хочет перенять у Клоппа

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21 Марта 2021, 00:56,
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Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал, что он хотел бы перенять у Юргена Клоппа.
«От Юргена я узнал, что нужно уметь абстрагироваться и быть более уравновешенным в отношении результатов. Клопп – мастер этого. Я – нет. Но я стараюсь становиться лучше.
Я был эмоциональным футболистом. Я всегда чувствительно относился к результатам и хотел быть максимально искренним и настоящим. Но как тренеру мне нужно быть более уравновешенным», - рассказал Джеррард The Telegraph.
Напомним, «Глазго Рейнджерс» под руководством Джеррарда стал чемпионом Шотландии впервые за десять лет.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Юрген Клопп, Стивен Джеррард, Глазго Рейнджерс