​Джеррард рассказал, что хочет перенять у Клоппа

Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал, что он хотел бы перенять у Юргена Клоппа.

«От Юргена я узнал, что нужно уметь абстрагироваться и быть более уравновешенным в отношении результатов. Клопп – мастер этого. Я – нет. Но я стараюсь становиться лучше.

Я был эмоциональным футболистом. Я всегда чувствительно относился к результатам и хотел быть максимально искренним и настоящим. Но как тренеру мне нужно быть более уравновешенным», - рассказал Джеррард The Telegraph.

Напомним, «Глазго Рейнджерс» под руководством Джеррарда стал чемпионом Шотландии впервые за десять лет.