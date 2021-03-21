Чемпионат Шотландии. Премьер-лига 2020-2021
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​Джеррард рассказал, что хочет перенять у Клоппа

21 Марта 2021, 00:56,

Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал, что он хотел бы перенять у Юргена Клоппа.

«От Юргена я узнал, что нужно уметь абстрагироваться и быть более уравновешенным в отношении результатов. Клопп – мастер этого. Я – нет. Но я стараюсь становиться лучше.

Я был эмоциональным футболистом. Я всегда чувствительно относился к результатам и хотел быть максимально искренним и настоящим. Но как тренеру мне нужно быть более уравновешенным», - рассказал Джеррард The Telegraph.

Напомним, «Глазго Рейнджерс» под руководством Джеррарда стал чемпионом Шотландии впервые за десять лет.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Юрген Клопп, Стивен Джеррард, Глазго Рейнджерс
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