Новый тренерский талант или заложник своего имени: Как Стивен Джеррард управляет «Рейнджерс»

В Шотландии сменился чемпион — «Рейнджерс» под руководством Стивена Джеррарда прервал гегемонию «Селтика». Причём «джерс» это сделали досрочно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как это удалось Джеррарду.

Карьера Стивена Джеррарда идёт поступательно. Сначала он поработал с юношами родного «Ливерпуля», а потом перебрался в Шотландию в «Рейнджерс». Экс-полузащитник сборной Англии не стал сразу рваться в Премьер-лигу, а предпочёл поднабраться опыта. Если кто-то по старой памяти думает, что «Рейнджерс» был ровней «Селтику» в 2018 году, то зря. Джеррард пришёл в команду, которая до него два года подряд становилась третьей в чемпионате Шотландии. При Джеррарде дважды «светло-синие» стали вторыми, а теперь вот и чемпионами.

С тактической точки зрения Джеррард тоже эволюционирует и не стоит на месте. В юношеской команде «Ливерпуля» он пробовал разные формации, даже довольно экстравагантные вроде 3-4-2-1. В Шотландии Джеррард за три сезона попробовал разные расстановки, но сейчас остановился на 4-3-3.

Однако это лишь набор цифр, важнее, что показывает «Рейнджерс» на поле. И тут хочется сразу сделать отсылку к словам самого Джеррарда, который недавно прокомментировал свой тренерский стиль. Он сам отметил, что «Рейнджерс» под его руководством играет в агрессивный футбол, когда важно успевать оказываться на всех участках поля. При этом Джеррард допускает, что будет работать в команде, которая не будет фаворитом лиги, и тогда придётся адаптироваться под обстоятельства. Иными словами, тренер готов подстраиваться под обстоятельства и возможности команды, что важно.

И всё же многие ждут Джеррарда во главе топ-клуба, а не середняка, так что интересно взглянуть на то, как выступает «Рейнджерс». Интересно, что статистически «джерс» выглядят немногим лучше «Селтика». Среднее владение мячом — 62,9% против 62,2%, точность передач — 85,1% против 84,7%, а по ударам в среднем за матч и вовсе хуже — 16,8 против 17,9. Тем не менее 20-очковое преимущество и завоёванный титул без единого поражения приводят к пониманию, что «Рейнджерс» был на голову сильнее.

Подопечные Джеррарда на самом деле были лучше всех. 77 забитых голов в 32 матчах — результат феноменальный, но вот 9 пропущенных — ещё более феноменально. «Рейнджерс» была очень сбалансированной командой, что и стало залогом успеха. Более того, у «светло-синих» не было какого-то одного лидера, на котором всё держалось. Конечно, первый защитник Джеймс Тавернье с 11 голами и 9 ассистами поражает воображение. Однако важно отметить роль Яниса Хаджи, Райна Кента, Джо Арибо, Кемара Руфа. Это была именно коллективная победа.

Кстати, отдельно стоит упомянуть работу Джеррарда с игроками. Под его руководством футболисты прогрессируют. Те же Хаджи и Руф киснули в своих прошлых клубах, а Кент никак не мог сделать шаг во взрослый футбол из академии «Ливерпуля». Однако Джеррард нашёл к каждому подход.

Сейчас на фоне кризиса в «Ливерпуле» ходят разговоры, что Джеррард может вернуться в родной клуб на смену Юргену Клоппу. Однако мерсисайдцам не стоит спешить. Для начала хочется, например, увидеть работу Джеррарда в Лиге чемпионов, правда, в групповой этап «джерс» придётся пробиваться. В общем, англичанин идёт верной дорогой, но едва ли стоит резко менять окружение, лучше продолжать двигаться поступательно.

Андрей Центров