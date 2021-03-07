Чемпионат Шотландии. Премьер-лига 2020-2021
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​Впервые за 10 лет: «Рейнджерс» Джеррарда стал чемпионом Шотландии

07 Марта 2021, 16:58,

В воскресенье «Селтик» не смог обыграть «Данди Юнайтед» на выезде – матч завершился вничью со счётом 0:0. Осечка «бело-зелёных» сделала «Глазго Рейнджерс» недосягаемым на вершине турнирной таблицы чемпионата Шотландии.

«Глазго Рейнджерс» стал чемпионом Шотландии впервые за десять лет. В последний раз фанаты клуба отмечали завоевание титула ещё в сезоне 2010/2011.

Стоит отметить, что главным тренером «Глазго Рейнджерс» является известный в прошлом английский футболист Стивен Джеррард. Он работает с командой с лета 2018 года и провёл уже 159 игр за тренерском мостике.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Стивен Джеррард, Глазго Рейнджерс
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