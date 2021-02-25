Чемпионат Шотландии. Премьер-лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Селтик» хочет пригласить экс-тренера московского «Динамо»

25 Февраля 2021, 10:12,

Известный румынский специалист Дан Петреску, ранее тренировавший краснодарскую «Кубань» и московское «Динамо», может трудоустроиться в чемпионате Шотландии.

Как информирует журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере», заинтересованность в услугах 53-летнего тренера проявляет «Селтик», который ранее отправил в отставку Нила Леннона.

Напомним, что Петреску сейчас находится без клуба. Румын расторг трудовое соглашение с турецким «Кайсериспором» по семейным обстоятельствам.

«Селтик» отстает от лидирующего в турнирной таблице «Глазго Рейнджерс» на 18 очков. По итогам 30 туров «кельты» набрали 64 балла и занимают вторую строчку.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Селтик, Дан Петреску
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в плей-офф Лиги Европы, дома пропустив трижды
«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в плей-офф Лиги Европы, дома пропустив трижды