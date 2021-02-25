«Селтик» хочет пригласить экс-тренера московского «Динамо»

Известный румынский специалист Дан Петреску, ранее тренировавший краснодарскую «Кубань» и московское «Динамо», может трудоустроиться в чемпионате Шотландии.

Как информирует журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере», заинтересованность в услугах 53-летнего тренера проявляет «Селтик», который ранее отправил в отставку Нила Леннона.

Напомним, что Петреску сейчас находится без клуба. Румын расторг трудовое соглашение с турецким «Кайсериспором» по семейным обстоятельствам.

«Селтик» отстает от лидирующего в турнирной таблице «Глазго Рейнджерс» на 18 очков. По итогам 30 туров «кельты» набрали 64 балла и занимают вторую строчку.