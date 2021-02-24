Леннон уволен с поста наставника «Селтика»

Руководство «Селтика» приняло решение об отставке Нила Леннона с поста главного тренера команды, об этом информирует пресс-служба клуба. Причина увольнения 49-летнего специалиста - неудовлетворительные результаты в нынешнем сезоне.

«Селтик» в настоящий момент отстает от лидирующего в турнирной таблице «Глазго Рейнджерс» на 18 баллов. После 30 туров «кельты» набрали 64 очка и занимают второе место.

Отметим, что Леннон дважды тренировал «Селтик». Сперва он возглавлял команду с 2010-го по 2014-й год, а затем вернулся на пост главного тренера в 2019-м. В общей сложности он выиграл десять трофеев.