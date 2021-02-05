В Шотландии телекомментатора уволили за слово «покакать»

По итогам матча шотландской Премьер-лиги между «Гамильтон Академикал» и «Росс Кауни» разразился скандал. В начале второго тайма один из двух телекомментаторов Бобби Баллок с опозданием включился в репортаж, заявив со смехом, что он отлучался в перерыве, чтобы покакать. Баллок сразу понял, что по ошибке не нажал кнопку микрофона, и его слова попали в эфир. Комментатор сразу же извинился и объяснил причину оплошности. Тем не менее, его отстранили от работы на следующих матчах.

В Твиттере многие пользователи поддержали Баллока, отметив, что он употребил слово, которое часто используется в повседневной речи, в то время как с поля порой звучат в разы менее корректные выражения. Даже появился новый хэштег jobbygate.