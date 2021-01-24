Чемпионат Шотландии. Премьер-лига 2020-2021
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​Бенитес возглавит «Селтик» и станет конкурентом Джеррарда

24 Января 2021, 11:24,

Динамо Москва

Известный тренер Рафаэль Бенитес в субботу объявил об уходе из китайского клуба «Далянь Про». Как сообщает Mirror, в ближайшее время испанский специалист возглавит «Селтик».

В последнее время рулевой «бело-зелёных» Нил Леннон находится под давлением. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, отставая от «Глазго Рейнджерс» на двадцать три очка.

При переходе Бенитеса в «Селтик» дерби клуба с «Глазго Рейнджерс» будет иметь дополнительную интригу. Рафа будет противостоять Стивену Джеррарду, с которым работал в «Ливерпуле».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рафаэль Бенитес, Селтик
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