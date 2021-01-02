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​Фанаты «Глазго Рейнджерс» отметили победу над «Селтиком» с фейерверками и файерами

02 Января 2021, 21:27,

fratria.ru

Противостояние «Глазго Рейнджерс» и «Селтика» входит в число наиболее принципиальных футбольных дуэлей на планете. В субботу «Рейнджерс» минимально обыграл «Селтик» в очередном туре чемпионата Шотландии, благодаря чему увеличил отрыв от главного преследователя до девятнадцати баллов. Впрочем, «бело-зелёные» провели на три игры меньше.

После игры около стадиона фанаты «Рейнджерса» запускали фейерверки и жгли файеры. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

 

Стоит отметить, что «Глазго Рейнджерс» в последний раз становился чемпионом Шотландии в 2011 году.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Селтик, Глазго Рейнджерс
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