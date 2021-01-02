​Фанаты «Глазго Рейнджерс» отметили победу над «Селтиком» с фейерверками и файерами

Противостояние «Глазго Рейнджерс» и «Селтика» входит в число наиболее принципиальных футбольных дуэлей на планете. В субботу «Рейнджерс» минимально обыграл «Селтик» в очередном туре чемпионата Шотландии, благодаря чему увеличил отрыв от главного преследователя до девятнадцати баллов. Впрочем, «бело-зелёные» провели на три игры меньше.

После игры около стадиона фанаты «Рейнджерса» запускали фейерверки и жгли файеры. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Rangers fans celebrating outside Ibrox tonight pic.twitter.com/aFFKRmteMr — Fitba Culture (@fitbaculture) January 2, 2021

Стоит отметить, что «Глазго Рейнджерс» в последний раз становился чемпионом Шотландии в 2011 году.