Моуринью отказался от Криштиану Роналду

Звездный тренер Жозе Моуринью, ныне занимающий пост наставника стамбульского «Фенербахче», высказался о возможном трансфере 39-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду.
«Роналду? Нет, его не будет. Мне сейчас не нужен центральный нападающий. Роналду всегда Роналду, но у меня есть форварды, которые меня полностью устраивают. У Криштиану есть много денег, он стремится к 1000 голов. Не знаю, что могло бы его мотивировать переехать в Турцию», - приводит слова португальского специалиста Fotospor в социальных сетях.
Роналду выступает за саудовскую команду с января 2023 года. Срок действующего контракта португальца с «Аль-Насром» рассчитан до конца июня 2025-го.
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