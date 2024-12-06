Моуринью отказался от Криштиану Роналду

«Роналду? Нет, его не будет. Мне сейчас не нужен центральный нападающий. Роналду всегда Роналду, но у меня есть форварды, которые меня полностью устраивают. У Криштиану есть много денег, он стремится к 1000 голов. Не знаю, что могло бы его мотивировать переехать в Турцию», - приводит слова португальского специалиста Fotospor в социальных сетях.