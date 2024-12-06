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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Моуринью отказался от Криштиану Роналду

06 Декабря 2024 • 12:15 Комментировать (2)

Звездный тренер Жозе Моуринью, ныне занимающий пост наставника стамбульского «Фенербахче», высказался о возможном трансфере 39-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Роналду? Нет, его не будет. Мне сейчас не нужен центральный нападающий. Роналду всегда Роналду, но у меня есть форварды, которые меня полностью устраивают. У Криштиану есть много денег, он стремится к 1000 голов. Не знаю, что могло бы его мотивировать переехать в Турцию», - приводит слова португальского специалиста Fotospor в социальных сетях.

Роналду выступает за саудовскую команду с января 2023 года. Срок действующего контракта португальца с «Аль-Насром» рассчитан до конца июня 2025-го.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жозе Моуринью Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Alex1972
06 Декабря 2024 в 12:22
А пожрать вместе?.. 🤭
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alex - eblan
06 Декабря 2024 в 12:27
А если ты умрёшь?..🤭
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