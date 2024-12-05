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Черчесов отреагировал на то, что Зайнутдинов почти не играет в «Бешикташе»

05 Декабря 2024 • 20:42 Комментировать

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, почему один из его подопечных в лице Бактиёра Зайнутдинова очень мало играет за стамбульский «Бешикташ» в текущем футбольном сезоне.

«Так бывает. «Бешикташ» не рядовой клуб, конкуренция высокая. Хотелось бы, чтоб он больше играл. Но мы всегда его ждем с радостью в сборной, в здравии и хорошем настроении. Практики не хватает», - говорит Черчесов для Sport24.

26-летний футболист в этом сезоне сыграл всего лишь в трёх матчах за клуб из европейской части Стамбула. Контракт казахстанца с «орлами» рассчитан до середины лета 2027 года.

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Бешикташ Станислав Черчесов Бактиёр Зайнутдинов ещё теги
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