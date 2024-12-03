Моуринью: «Турецкие СМИ меня убивают»

Рулевой «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о том, что о нём пишут в турецких СМИ.

«Местные СМИ убивают меня. Не пытайтесь сделать то же самое, что и с Джованни ван Бронкхорстом, уволенным из «Бешикташа». Я не знаю ни одного тренера, который за три, четыре, пять месяцев может творить чудеса и что‑то кардинально изменить», - цитирует Моуринью ESPN.

Ранее из стамбульского «Бешикташа» был уволен Джованни ван Бронхкорст.

Моуринью возглавил «Фенер» прошедшим летом. По итогу 13 прошедших в чемпионате страны матчей стамбульский клуб разместился на втором месте с 32 баллами. Отставание от «Галатасарая» с первого места составляет всего лишь три балла.