Безумный Моуринью: Тренер схватил запасного и стащил с него манишку

В понедельник «Фенербахче» проводил домашний матч чемпионата Турции против «Газиантепа». По ходу игры счёт был 1:1, и Жозе Моуринью готовился выпустить на замену Дженка Тосуна, чтобы усилить атаку. Однако на 78-й минуте Родриго Бекао (кстати, экс-игрок ЦСКА) забил гол, в результате чего «Фенербахче» повёл 2:1.

Футболисты «Фенербахче» принялись бурно праздновать гол при участии запасных. Но Моуринью было не до празднований. Он подбежал и вытащил из этой «куча малы» защитника Мерта Мюлдюра. После этого Жозе начал резко стягивать с игрока манишку, чтобы он поскорее вышел на замену. Именно Мюлдюр, а не Тосун, появился на поле, поскольку обстоятельства изменились, и «канарейкам» теперь нужно было обороняться.

«Фенербахче» в итоге выиграл 3:1.