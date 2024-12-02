Безумный Моуринью: Тренер схватил запасного и стащил с него манишку

В понедельник «Фенербахче» проводил домашний матч чемпионата Турции против «Газиантепа». По ходу игры счёт был 1:1, и Жозе Моуринью готовился выпустить на замену Дженка Тосуна, чтобы усилить атаку. Однако на 78-й минуте Родриго Бекао (кстати, экс-игрок ЦСКА) забил гол, в результате чего «Фенербахче» повёл 2:1.
Футболисты «Фенербахче» принялись бурно праздновать гол при участии запасных. Но Моуринью было не до празднований. Он подбежал и вытащил из этой «куча малы» защитника Мерта Мюлдюра. После этого Жозе начал резко стягивать с игрока манишку, чтобы он поскорее вышел на замену. Именно Мюлдюр, а не Тосун, появился на поле, поскольку обстоятельства изменились, и «канарейкам» теперь нужно было обороняться.
«Фенербахче» в итоге выиграл 3:1.
Протокол игры
|(1:0) Айдын Огуз3'
|41'Окереке Давид (1:1)
|(2:1) Бекао Родриго78'
|(3:1) Джеко Эдин90'
Ливакович Доминик•Осайи-Самуэль Брайт 66' (Шиманьски Себастьян ( 66' 90') •Бекао Родриго•Акайдын Самет 72' •Костич Филип•Юксек Исмаил 90' 46' (Сен-Максимен Аллан ( 46' ) •Фред Сантос•Кавечи Ирфан 46' (Амрабат Софьян ( 46' ) •Тадич Душан 80' (Мюлдюр Мерт ( 80' 87') •Айдын Огуз•Эн-Несири Юссеф 66' (Джеко Эдин ( 66' )
Диудис Сократис•Кызылдаг Арда•Виана Бруно 88' •М'баката Салем•Н'Диайе Папа 85' (Дервисоглу Халил ( 85' ) •Сореску Деян•Озчичек Огюн 73' (Мандуки Сириль ( 73' ) •Максим Александру 85' (Соялп Фуркан ( 85' ) •Окереке Давид•Кодро Кенан 33' 60' (Добен Квентин ( 60' ) •Лунгой Кристофер
Сегодня. Стадион "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу " .
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