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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Безумный Моуринью: Тренер схватил запасного и стащил с него манишку

02 Декабря 2024 • 22:39 Комментировать
Фенербахче
3:1
Газиантеп

В понедельник «Фенербахче» проводил домашний матч чемпионата Турции против «Газиантепа». По ходу игры счёт был 1:1, и Жозе Моуринью готовился выпустить на замену Дженка Тосуна, чтобы усилить атаку. Однако на 78-й минуте Родриго Бекао (кстати, экс-игрок ЦСКА) забил гол, в результате чего «Фенербахче» повёл 2:1.

Футболисты «Фенербахче» принялись бурно праздновать гол при участии запасных. Но Моуринью было не до празднований. Он подбежал и вытащил из этой «куча малы» защитника Мерта Мюлдюра. После этого Жозе начал резко стягивать с игрока манишку, чтобы он поскорее вышел на замену. Именно Мюлдюр, а не Тосун, появился на поле, поскольку обстоятельства изменились, и «канарейкам» теперь нужно было обороняться.

«Фенербахче» в итоге выиграл 3:1.

Протокол игры  
Фенербахче3:1Газиантеп
(1:0) Айдын Огуз3'  
  41'Окереке Давид (1:1)
(2:1) Бекао Родриго78'  
(3:1) Джеко Эдин90'  
Ливакович ДоминикОсайи-Самуэль Брайт   66' (Шиманьски Себастьян (   66'   90') Бекао РодригоАкайдын Самет   72' Костич ФилипЮксек Исмаил   90'   46' (Сен-Максимен Аллан (   46' ) Фред СантосКавечи Ирфан   46' (Амрабат Софьян (   46' ) Тадич Душан   80' (Мюлдюр Мерт (   80'   87') Айдын ОгузЭн-Несири Юссеф   66' (Джеко Эдин (   66' )
Запасные: Мерджан ЛевентТосун ДженкЭгрибайят Ирфан ДжанДжику АлександерАкчичек Юсуф
Диудис СократисКызылдаг АрдаВиана Бруно   88' М'баката СалемН'Диайе Папа   85' (Дервисоглу Халил (   85' ) Сореску ДеянОзчичек Огюн   73' (Мандуки Сириль (   73' ) Максим Александру   85' (Соялп Фуркан (   85' ) Окереке ДавидКодро Кенан   33'   60' (Добен Квентин (   60' ) Лунгой Кристофер
Запасные: Мирза КиханБозан Мустафа БуракАртан ОмюрджанТашдемир ЭмреКаракаш ИлькерЭрсой Эртугрул
Сегодня. Стадион "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу " .
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Фенербахче Жозе Моуринью Дженк Тосун Мерт Мюлдюр ещё теги

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