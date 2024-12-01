Пандев рассказал, в чём уникален Моуринью

Бывший футболист миланского «Интера» Горан Пандев высказался о Жозе Моуринью, с которым ему посчастливилось поработать.

«Моуринью был лидером. Он защищал игрока даже тогда, когда дела шли не очень хорошо. Он был реально тем человеком, который говорит тебе вещи в лицо, он проникает в тебя. За мою карьеру у меня было много тренеров, но такого…

Те, кто не играл, любили Моуринью больше, чем те, кто играл! Я до сих пор не понимаю, как он это делал», - слова Пандева приводит Calcio Mercato.

В настоящий момент Жозе Моуринью тренирует «Фенербахче» в Турции. Команда сейчас занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги.