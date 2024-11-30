«Бешикташ» официально объявил об уходе Джованни ван Бронкхорста с должности главного тренера команды. О расставании с 49-летним нидерландским специалистом «орлы» объявили спустя два дня после поражения от «Маккаби» из Тель-Авива в Лиге Европы (1:3).

«Бешикташ» поблагодарил ван Бронкхорста за работу и пожелал успехов в будущем.

Ван Бронкхорст тренировал «Бешикташ» с начала сезона. В 20 матчах под руководством экс-звезды «Барселоны» и «Фейеноорда» команда одержала десять побед при четырёх ничьих и шести поражениях.

Отметим, что «Бешикташ» на текущую минуту занимает только шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции.