Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Ван Бронкхорст больше не тренер «Бешикташа» официально

30 Ноября 2024 • 19:44 Комментировать

«Бешикташ» официально объявил об уходе Джованни ван Бронкхорста с должности главного тренера команды. О расставании с 49-летним нидерландским специалистом «орлы» объявили спустя два дня после поражения от «Маккаби» из Тель-Авива в Лиге Европы (1:3).

«Бешикташ» поблагодарил ван Бронкхорста за работу и пожелал успехов в будущем.

Ван Бронкхорст тренировал «Бешикташ» с начала сезона. В 20 матчах под руководством экс-звезды «Барселоны» и «Фейеноорда» команда одержала десять побед при четырёх ничьих и шести поражениях.

Отметим, что «Бешикташ» на текущую минуту занимает только шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

👍 1
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Джованни Ван Бронкхорст
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти высказался о Мбаппе после поражения «Реала» Директор «Ростов Арены» назвал сумму ущерба стадиону от Станковича Головин заявил, что не перейдёт в «Зенит» из-за Соболева Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» ​Беллингем прокомментировал промах Мбаппе К 86-й минуте ПСВ уступал 0:2, но выиграл - такого в Лиге чемпионов ещё не было Из-за кого «Спартак» проиграл в Ростове: вот три худших игрока матча, хотя можно было назвать и десять Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о Салахе и Мбаппе Модрич прокомментировал поражение «Реала» от «Ливерпуля» Романцев прокомментировал решение Карпина по Дзюбе
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю»
Спортивные новости
«Трактор» взял верх над «Автомобилистом» в КХЛ «Салават Юлаев» разобрался со «Спартаком» в КХЛ СКА в гостях выиграл результативную перестрелку у «Амура» Гол Окулова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в КХЛ «Автомобилист» справился с «Авангардом» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Самсунспор Самсунспор
Бодрумспор Бодрумспор
4
0
1.67 3.55 5.00
Видео
Окончен
Адана Демирспор Адана Демирспор
Коньяспор Коньяспор
0
1
3.45 3.55 1.97
Видео
95 мин
Аланьяспор Аланьяспор
Трабзонспор Трабзонспор
2
1
2.49 3.20 2.75
Видео
95 мин
Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
Гёзтепе Гёзтепе
4
1
2.17 3.30 3.15
Видео
01.12.24 в 16:00
Ризеспор Ризеспор
Кайсериспор Кайсериспор
1.81 3.65 3.90
Видео
01.12.24 в 19:00
Галатасарай Галатасарай
Эюпспор Эюпспор
1.28 5.80 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Ноября
19:44 · Турция
Ван Бронкхорст больше не тренер «Бешикташа» официально
05:00 · Турция
​Хаос в турецком «Бешикташе» - президент подал в отставку
28 Ноября
03:01 · Турция
Кариус рассказал, как судился с «Бешикташем»
24 Ноября
14:09 · Турция
Моуринью прокомментировал возможный трансфер Роналду 1
23 Ноября
17:33 · Англия. Премьер-лига
Моуринью нацелился на экс-игрока «Реала»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Три топ-клуба РПЛ следят за вингером сборной Турции слухи
13:38 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед»
22 Ноября
20:46 · Англия. Премьер-лига
Из «Ливерпуля» может уйти вратарь слухи
08:19 · Турция
Клуб Криштиану Роналду хотел купить нападающего, но получил отказ
21 Ноября
18:37 · Турция
Роналду получил предложение по смене клуба от звёздного тренера 1 слухи
17:43 · Испания. Ла Лига
Туран считает, что Гюлер будет успешнее него
20 Ноября
15:25 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» нацелился на топ-игрока из АПЛ
01:14 · Англия. Премьер-лига
Назван претендент на хавбека «Арсенала» Жоржиньо
19 Ноября
03:47 · Испания. Ла Лига
Моуринью пришлось отказаться от подписания игрока «Барселоны»
18 Ноября
18:20 · Турция
«Галатасарай» не хочет, чтобы Заха возвращался в клуб слухи
17 Ноября
19:24 · Турция
Руководители «Галатасарая» ведут работу по Осимхену
15:45 · Россия. Премьер-лига
Президент «Фенербахче»: «В мае приедем праздновать чемпионство «Зенита»
09:01 · Россия. Премьер-лига
Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» 4
16 Ноября
13:20 · Италия. Серия А
Осимхен может остаться в «Галатасарае»
15 Ноября
22:21 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» уступил команде Моуринью в Стамбуле 4
20:59 · Россия. Премьер-лига
«Фенербахче» и «Зенит» обменялись голами в стамбульском поединке
14 Ноября
22:52 · Россия. Премьер-лига
Игру «Фенербахче» и «Зенита» могут посетить свыше 20 тысяч зрителей, считает эксперт 1
13 Ноября
17:30 · Испания. Ла Лига
Фати может уйти из «Барселоны» - назван заинтересованный клуб слухи
16:37 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Мне хватило Турции, честно»
12 Ноября
22:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона – о Турции: «Опять глупости из тех же источников»
Все новости