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​Хаос в турецком «Бешикташе» - президент подал в отставку

30 Ноября 2024 • 05:00 Комментировать

Хаос в турецком клубе «Бешикташ» - после очередного поражения, на сей раз уже от израильского «Маккаби», президент клуба подал в отставку. Хасан Арат объяснил это персональными причинами, однако мало кто сомневается, что виной всему очередная неудача клуба, на сей раз в Лиге Европы.

Более того, как сообщает турецкое издание Fanatik, сразу после неудачной игры спортивный директор «Бешикташа» Хусейн Юсель сообщил наставнику клуба, Джованни ван Бронкхорсту, решение досрочно прекратить с ним деловые отношения.

49-летний нидерландский специалист возглавил клуб не далее как в июле.


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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Джованни Ван Бронкхорст Хасан Арат ещё теги
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