​Хаос в турецком «Бешикташе» - президент подал в отставку

Хаос в турецком клубе «Бешикташ» - после очередного поражения, на сей раз уже от израильского «Маккаби», президент клуба подал в отставку. Хасан Арат объяснил это персональными причинами, однако мало кто сомневается, что виной всему очередная неудача клуба, на сей раз в Лиге Европы.

Более того, как сообщает турецкое издание Fanatik, сразу после неудачной игры спортивный директор «Бешикташа» Хусейн Юсель сообщил наставнику клуба, Джованни ван Бронкхорсту, решение досрочно прекратить с ним деловые отношения.

49-летний нидерландский специалист возглавил клуб не далее как в июле.