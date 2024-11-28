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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Кариус рассказал, как судился с «Бешикташем»

28 Ноября 2024 • 03:01 Комментировать

После своей неудачи в финале Лиги чемпионов 2018 года немецкий голкипер Лорис Кариус покинул «Ливерпуль» в направлении турецкого «Бешикташа». Там он провел два сезона, однако, как выяснилось, расстался с клубом далеко не на мажорной ноте. Дело в том, что «Бешикташ» задолжал денег Кариусу и тот был вынужден даже судиться с клубом, чтобы получить свои кровные.

 - Период в Турции был очень турбулентным, много хаоса. Мне не платили в течение 5-6 месяцев, и мне даже пришлось обратиться в суд против собственной команды. Не могу сказать, что это приятная штука. Но это было необходимо, - цитирует слова Кариуса derbyderbyderby.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Лорис Кариус
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