Кариус рассказал, как судился с «Бешикташем»

После своей неудачи в финале Лиги чемпионов 2018 года немецкий голкипер Лорис Кариус покинул «Ливерпуль» в направлении турецкого «Бешикташа». Там он провел два сезона, однако, как выяснилось, расстался с клубом далеко не на мажорной ноте. Дело в том, что «Бешикташ» задолжал денег Кариусу и тот был вынужден даже судиться с клубом, чтобы получить свои кровные.

- Период в Турции был очень турбулентным, много хаоса. Мне не платили в течение 5-6 месяцев, и мне даже пришлось обратиться в суд против собственной команды. Не могу сказать, что это приятная штука. Но это было необходимо, - цитирует слова Кариуса derbyderbyderby.it.