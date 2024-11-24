Моуринью прокомментировал возможный трансфер Роналду

Наставник стамбульского «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о возможном трансфере 39-летнего форварда Криштиану Роналду, ныне выступающего за саудовский «Аль-Наср».
«Роналду может прилететь в Стамбул, чтобы поесть. Город находится между Саудовской Аравией и Португалией. Также он может навестить меня. Его переход в «Фенербахче»? Те, кто пишут об этом, либо продвигают нелепые новости, либо не понимают, что пишут», - передает слова специалиста Fanatik.
Криштиану выступает в Саудовской Аравии с января 2023 года. Срок действующего трудового соглашения Роналду с «Аль-Насром» истекает летом следующего года.
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