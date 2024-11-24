Моуринью прокомментировал возможный трансфер Роналду

«Роналду может прилететь в Стамбул, чтобы поесть. Город находится между Саудовской Аравией и Португалией. Также он может навестить меня. Его переход в «Фенербахче»? Те, кто пишут об этом, либо продвигают нелепые новости, либо не понимают, что пишут», - передает слова специалиста Fanatik.